Luc Castaignos fehlte am Freitag im Training aus privaten Gründen. Beim Heimspiel am Sonntag ist er dabei.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg und die SV Elversberg befinden sich in unterschiedlichen Lagen. Dies beweist auch die Formtabelle der vergangenen fünf Spieltage. Während die Saarländer ungeschlagen auf Platz zwei stehen, ist der FCM hier ohne Sieg Vorletzter. „Wir wollen wieder in die andere Richtung kommen, indem wir das Spiel für uns entscheiden“, betont Club-Coach Christian Titz vor dem ersten Pflichtspiel beider Teams gegeneinander am Sonntag in der MDCC-Arena (13.30 Uhr/Sky).