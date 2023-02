Magdeburg - Dem 1. FC Magdeburg ist wieder kein Heimsieg gelungen: Er hat das Duell gegen den FC St. Pauli am Sonnabend mit 1:2 verloren. Dabei hatte die Mannschaft von Christian Titz zur Pause noch geführt. Doch ein Erfolg gelang erneut nicht, weil die Hamburger mit zwei wegen in ihrer Entstehung sehr bitteren Toren die stimmungsvolle Zweitliga-Partie drehten.

Vor der Begegnung gedachte der FCM-Anhang dem auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei Holstein Kiel durch einen Autounfall verstorbenen Fan mit einer Schweigeminute. In den ersten Minuten nach Anpfiff präsentierten sich die Gäste dynamisch. Sie beschränkten sich keineswegs nur aufs Verteidigen, sondern schnürten die Gastgeber teils ein. Die Hausherren waren indes griffig, hatten wie gewohnt Ballbesitzphasen, aber suchten ihr Glück ebenso über Umschaltmomente. Bis zur ersten nennenswerten Chance der Partie dauerte es elf Minuten: Magdeburgs Maximilian Ullmann verzog nach einem Freistoß von Baris Atik im Strafraum.

Erst St. Pauli, dann der FCM

Dann häuften sich Einschussgelegenheiten. Erst wurde es zweimal auf der Gegenseite gefährlich: Connor Metcalfe kam im Sechszehner nach einer Hereingabe frei im Sechszehner an den Ball und legte das Leder knapp links vorbei (13.). Dann setzte Marcel Hartel nach einem Freistoß den Ball rüber – auch er stand deutlich zu frei (14.). Drei Minuten später zwang Moritz-Broni Kwarteng Gästekeeper Nikola Vasilj nach einem super Konter mit einem Flachschuss zu einer klasse Parade. Und daraufhin erneut die Hausherren: Nach einem Dribbling von Atik schoss Ullmann die Kugel einige Meter rüber (23.). Der FCM blieb am Drücker.

Gleichwohl beruhigte sich das Geschehen etwas. Fast zwanzig Minuten geschah vor den Toren so gut wie nichts. Das änderte sich in der 39. Minute gehörig: St. Pauli verlor den Ball, FCM-Kapitän Amara Condé machte vor dem Strafraum Tempo, spielte Atik frei und dieser schlenzte die Kugel ins rechte Eck, Vasilj streckte sich vergebens – riesiger Jubel in der MDCC-Arena. Die Kiezkicker mussten das erste Gegentor in der Rückrunde hinnehmen. Beflügelt agierten die Blau-Weißen nun. Dann war Halbzeit. Mit einem großen Applaus verabschiedeten die Heimfans ihr Team in die Halbzeit. In dieser war klar: St. Pauli muss im zweiten Durchgang nun kommen, dies kann Räume für den Club bieten.

Diese boten sich tatsächlich bereits direkt nach Wiederanpfiff. Doch zunächst konnte der FCM sie nicht nutzten, er spielte es erst zu fahrig. Aber zumindest verteidigten die Magdeburger hartnäckig gegen die nun feldüberlegenen Gäste. Die erste Großchance hatten die Hausherren: Über Kwarteng lief ein vielversprechender Konter, aber Mohammed El Hankouris Abschluss freistehend im Sechszehner geriet viel zu harmlos – Vasilj hielt problemlos (52.). Die Gäste drängten daraufhin weiter und kombinierten sich stark in den Strafraum rein, aber ohne FCM-Keeper Dominik Reimann total in Bedrängnis zu bringen. Doch die Kiezkicker hatten noch lange Zeit, auszugleichen.

Gegentore nach Ecke und Ballverlust

Dann wechselte Titz doppelt: Für Kai Brünker kam Sturmkollege Luc Castaignos, für El Hankouri Dribbler Tatsuya Ito (61.). Und jener Castaignos war es in der , der die Riesenmöglichkeit zum 2:0 liegen ließ: Er wurde im Strafraum von Atik traumhaft angespielt, aber scheiterte mit einem Flachschuss am Gästekeeper (66.). Die große Drangphase der Hamburger ebte nun ab, unbeschadet hatte Magdeburg sie also überstanden. Doch ausgerechnet als St. Pauli nicht mehr so dominant agierte, wurde es ganz brenzlig im Strafraum der Hausherren: Der eingewechselte Maurides kam nach einem großartigen Spielzug im Strafraum frei an den Ball, doch legte den Ball rüber (72.).

Doch dann fiel der Ausgleich: Jackson Irvine erzielte ihn mit einem Kopfball ins rechte Ecke – nach einem Eckball (74.). Wieder offenbarte die Blau-Weißen also ihre Schwäche nach gegnerischen Standards. Für Magdeburgs Außenverteidiger Herbert Bockhorn kam der zentrale Abwehrspieler Jamie Lawrence ins Spiel (80.), der Hüne ging in die Mitte und Daniel Heber dafür auf die rechte Seite. Für Condé kam vier Minuten später Julian Rieckmann (84.). In der Schlussphase geschah kaum etwas. Doch dann wurde es spät ganz bitter für den Club: Der FCM verlor den Ball und Jakov Medic drehte die Partie für die Gäste (88.). Die Hausherren kamen nicht mehr zurück.