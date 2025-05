Das Spiel zwischen Havelberg und Rossau ist mit einer klaren 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Havelberger (35., 41.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Moritz Noack (Rossauer SV) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 60, als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Rossauer SV musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (81.). Die Rossauer legten in sehr kurzer Zeit nach. Wieder war Noack der Torschütze (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

FSV Havelberg 1911 liegt 0:2 zurück – Minute 90

Bereits vier Minuten später konnte Philip Sell (Havelberg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Havelberg erzielen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – Rossauer SV

FSV Havelberg 1911: Sell – Seidel, Mathewes, Oppermann, Sichkar (46. Doering), Leppin, Stamer, Brecht-Matus, Freye (76. Schäfer), Heidel, Bröker

Rossauer SV: Benecke – Henel, Klein, Elling, Feger, Hannemann (73. Glombitza), Noack, Ziems, Brünicke, Schröder (86. Neumann), Wallmann

Tore: 0:1 Moritz Noack (60.), 0:2 Moritz Noack (90.), 1:2 Philip Sell (90.+4); Zuschauer: 35