Fußball 1. FC Magdeburg startet nach Umbruch gegen Elversberg in die neue Zweitliga-Saison

Der 1. FC Magdeburg startet mit großen Ambitionen und vielen neuen Spielern in die Zweitliga-Saison. Trainer Christian Titz und sein Team setzen auf Dynamik und Qualität, was sich bereits in den Testspielen zeigte.