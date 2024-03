Magdeburg - Nun ist es amtlich: Malcolm Cacutalua verlässt den 1. FC Magdeburg mit sofortiger Wirkung. Bei den Elbestädtern setzte sich der Innenverteidiger, der im Sommer 2022 von Erzgebirge Aue zum FCM wechselte, nie durch. Nun sucht er sein Glück in Litauen.

Cacutalua wechselt zum litauischen Meister FK Panevėžys. In Litauen ist das Transferfenster aktuell noch geöffnet. „Malcolm ist bei uns leider nicht wie erhofft in die Konkurrenzsituation gekommen. Bei seinem neuen Verein FK Panevėžys soll er diese Spielpraxis erhalten und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, ließ sich Sportgeschäftsführer Otmar Schork in der Pressemitteilung zitieren. Insgesamt kam der 29-jährige Cacutalua in fünf Zweitliga-Spielen bei der Profimannschaft von Trainer Christian Titz und viermal in der U23 des FCM zum Einsatz.