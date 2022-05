Ceka und Schuler treffen: 1. FC Magdeburg bezwingt den SC Verl

Der 1. FC Magdeburg ist zurück in der Erfolgsspur. Am Sonntag feierte der Drittliga-Tabellenführer dank Jason Ceka und Luca Schuler einen 2:0-Heimerfolg über den SC Verl.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ist in der 3. Liga wieder in der Erfolgsspur. Nach der Niederlage bei Viktoria Köln (0:1) meldete sich die Mannschaft von Christian Titz am Sonntag mit einem 2:0 (1:0)-Heimerfolg über den SC Verl zurück. Jason Ceka (25.) und der eingewechselte Luca Schuler (77.) trafen vor 15403 Zuschauern zum Sieg.