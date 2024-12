2. Bundesliga Coach Titz berücksichtigte beim FCM-Matchplan den schlechten Rasen – und: Entwarnung bei Atik

Nach dem Erfolg in Münster lässt sich resümieren: Kein Team hat bisher in den Stadien anderer Zweitligisten so fleißig gepunktet wie der Club. Die Volksstimme liefert Stimmen nach dem 2:1.