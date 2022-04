Connor Krempicki vom FCM: Erfolgsgarant im Hintergrund

Hinter Offensivkünstlern wie Baris Atik steht Connor Krempicki (l.) beim 1. FC Magdeburg häufig in der zweiten Reihe – doch ist der Zentrumsspieler der eigentliche Erfolsgarant.

Magdeburg - Das Erfolgsrezept im Fußball kann manchmal so einfach sein wie Flanke, Kopfball, Tor. Noch simpler aber scheint es beim Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg zu sein. Da braucht es keine Formel, sondern nur einen Spieler: Connor Krempicki. Sieben Drittliga-Partien hat der Sommer-Zugang vom MSV Duisburg bisher absolviert, nur in einer davon – beim 0:0 gegen den SC Freiburg II – ging der FCM nicht als Sieger vom Platz. Die drei Spiele, in denen Krempicki nicht zum Einsatz kam, verloren die Elbestädter derweil allesamt.