Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Vielleicht wäre das alles nicht passiert, wenn Daniel Elfadli zu diesem Zeitpunkt noch keine Gelbe Karte gesehen hätte. Vielleicht hätte der 26-Jährige den Konter zum Ausgleich für Fortuna Düsseldorf mit einem Foul gegen Isak Johannesson unterbunden. Vielleicht also hätte sich der 1. FC Magdeburg noch einmal sortieren können in der Abwehr, um im Glück eines Siegers die MDCC-Arena verlassen und um selbstbewusst die nächste Aufgabe angehen zu können. So aber „wird es ein, zwei Tage dauern“, sagte Elfadli, bis Blau-Weiß das 1:2 vom Dienstagabend gegen Düsseldorf verarbeitet hat. „Wir müssen abhaken, wie es gelaufen ist“, betonte er. Zur Trauer bleibt sowieso keine Zeit. Denn nur noch zweimal schlafen: Dann holt die Magdeburger der Alltag in Liga zwei bei Greuther Fürth wieder ein.