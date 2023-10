In einer ähnlichen Szene bekam Hannovers Derrick Köhn (r.) im Strafraum nach einer Flanke von Herbert Bockhorn den Ball an die Hand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hannover - Als Trainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg in den Katakomben der Heinz-von-Heiden-Arena nach der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Hannover 96 auf seinen Sport-Geschäftsführer Otmar Schork traf, ließ sich aus den Gesichtszügen der beiden Protagonisten ablesen: Sie waren am Freitagabend überhaupt nicht begeistert. Aufgrund des fünften sieglosen Spiels in der 2. Bundesliga am Stück. Aufgrund der dritten Auswärtsniederlage in Folge. Aufgrund diskutabler Schiedsrichter-Entscheidungen. Durch diese – aber auch durch eigenverschuldete Faktoren – erlebte der FCM einen bitteren Abend zum Vergessen.