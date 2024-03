Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Chemnitz/Magdeburg - Andi Hoti lächelte am Freitagabend gleich doppelt. Zunächst zeigte sich der Fußballer vom 1. FC Magdeburg, der mit Kosovos U 21 auf Länderspielreise ist, noch vor dem Anpfiff während der Aufnahme des Mannschaftsfotos bestens gelaunt. Und dieses Lächeln hielt auch nach dem 0:0 in jenem EM-Qualifikationsspiel in Chemnitz an. Denn nach dem Remis gegen Deutschland um Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko knipste Kosovos Torwart Mustafe Abdullahu ein Gruppenfoto. Darauf strahlte natürlich auch Hoti.