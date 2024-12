Nach der Hinserie kann der 1. FC Magdeburg ein zufriedenes Halbjahres-Fazit ziehen. Noch nie stand der Club zu Weihnachten so gut da in der 2. Bundesliga.

Magdeburg - Auch für die Anhänger des 1. FC Magdeburg ist Weihnachten nach dem Anschlag nicht wie in den Jahren zuvor. Denn natürlich wirkt sich dieses Ereignis weiter auf die Gemütslage aus. Mit in der Stadt aufgehängten Bannern bringt die Fanszene ihre Emotionen zum Ausdruck. „In tiefer Trauer“ und „Magdeburg hält zusammen. Größten Dank an alle Helfer!“ ist dort zu lesen.