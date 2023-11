Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Beim Training des 1. FC Magdeburg am Mittwoch fiel Leon Bell Bell mit guter Laune auf. Seine Teamkollegen feierten hingegen gelungene Aktionen des Außenverteidigers mit „Nationalspieler“-Rufen. Blau-Weiß absolvierte am Vormittag nämlich die erste Einheit seit der frohen Kunde, dass der 27-Jährige erstmalig für Kameruns Nationalelf nominiert wurde. Diese besondere Ehre hat sich der FCM-Akteur erarbeitet: In bisher allen 14 Pflichtspielen in dieser Saison stand er für den Club in der Startelf und überzeugte dabei unter anderem mit den meisten Sprints aller Zweitliga-Profis.