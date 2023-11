Der laufstarke Außenverteidiger Leon Bell Bell (l.) überzeugt in dieser Zweitliga-Saison bisher und hat sich somit in den Nationalmannschaftskader gespielt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Leon Bell hat in allen 14 Pflichtspielen für den 1. FC Magdeburg dieser Saison in der Startelf gestanden. Dort gelangen dem Außenverteidiger bisher jeweils ein Tor und eine Vorlage. Scorerpunkte könnte er demnächst womöglich auch außerhalb der 2. Bundesliga in Angriff nehmen. Denn der 27-Jährige tritt erstmals eine Länderspielreise an.