Magdeburg. - Christian Titz hat sich in den vergangenen Wochen allenfalls nach dem Gesundheitszustand bei Herbert Bockhorn erkundigt. Nach seinem Wohlbefinden, nach seinem gefühlten Leistungsstand. Ob eines Infektes hatte der 29-Jährige bekanntlich einige Kilo an Körpergewicht verloren, die er wiederum partiell zurückerobert hat. Oder wie der vornehmliche Rechtsverteidiger des 1. FC Magdeburg erklärte: „Ich habe wieder nachgelegt. Ich hoffe, dass es in dieser Woche noch besser wird und ich in Richtung 100 Prozent gehe.“ Sowie in Richtung Startelf-Einsatz beim Zweitliga-Spiel am Sonnabend in der heimischen MDCC-Arena gegen den 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr/Sky und Sport1).