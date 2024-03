Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Daniel Elfadli schlug im Moment nach dem Gegentor die Hände über den Kopf zusammen, kam doch der Nackenschlag für den 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena nach zuvor vier Heimspielen ohne Niederlage zur 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg nahezu aus dem Nichts. Doch letztlich entschied der Treffer durch Can Uzun in der 80. Minute die Begegnung in der 2 Bundesliga. „Es tut weh“, gab Elfadli zu. Teamkollege Baris Atik war gegenüber „Sport1“ ebenfalls bedient: „Wir haben das ganze Spiel komplett über 90 Minuten kontrolliert und dann kriegt man so ein Tor.“ Es war ein Missgeschick zu viel, das den FCM am Samstagabend Punkte kostete.