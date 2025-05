In Kürze beginnt die letzte Saisonbegegnung des 1. FC Magdeburg. Die Volksstimme ordnet die Aufstellung der Elbestädter ein.

Magdeburg - FCM-Coach Christian Titz hatte im Vorfeld der abschließenden Zweitliga-Partie an diesem Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) angekündigt, trotz des Platzens des Aufstiegstraums die bestmögliche Mannschaft aufzustellen. Somit zeigt der Blick auf die Aufstellung des 1. FC Magdeburg, welche Akteure Titz für die Partie als Top-Elf sieht.

Im Vergleich zum 1:2 in Paderborn gibt es zwei personelle Veränderungen bei der Startformation: Statt Innenverteidiger Patric Pfeiffer beginnt Mittelfeldspieler Abu-Bekir El-Zein. Und Livan Burcu spielt nach der Genesung von seinem Infekt wieder. Bryan Teixeira, der in Ostwestfalen anfing, fehlt hingegen im Aufgebot.

Am Sonnabend standen indes der dritte Keeper Robert Kampa, Eldin Dzogovic und Magnus Baars im Aufgebot des U-23-Teams. Sie spielten beim Oberliga-Gastspiel Zorbau von Anfang an und freuten sich über einen 5:0-Erfolg, der in der Höhe für sich spricht. Nun hoffen sie natürlich, dass der ersten Mannschaft ein guter Saisonabschluss gelingt.