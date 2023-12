Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - An den 18. März dieses Jahres erinnern sie sich beim 1. FC Magdeburg ungern. Denn an jenem spätwinterlichen Sonnabend verloren die Elbestädter die Zweitliga-Begegnung bei Greuther Fürth mit 0:3 – auch in der Höhe durchaus verdient. Denn wie brachte es FCM-Kapitän Amara Condé (26) damals schonungslos auf den Punkt: „Wir haben uns abschlachten lassen.“ Insgesamt unterlagen die Blau-Weißen in ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg ins Unterhaus sechsmal mit mehr als einem Tor Differenz – fünfmal in der holprigen Hinserie und später eben auch in Fürth, wohin sie morgen zurückkehren.