Nach zehn Tagen in bad Wörishofen ist der FCM in den verbleibenden Wochen der Vorbereitung bereit für den Feinschliff.

Magdeburg - Am Montag haben die FCM-Fußballer noch frei, am Dienstag absolvieren sie einen individuellen Lauf, erst am Mittwoch geht es wieder auf den Trainingsplatz: Nach dem intensiven Trainingslager in Bad Wörishofen bekommen die Zweitliga-Profis des 1. FC Magdeburg ihre verdiente Verschnaufpause. Die Hälfte der Vorbereitung ist geschafft. Und die Volksstimme analysiert, was nach dem Trainingscamp und den ersten Testspielen schon richtig gut läuft und was noch verbessert werden muss.