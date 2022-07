Der Gegner des 1. FC Magdeburg im Check: Fortuna Düsseldorf

Am Sonnabend empfängt der 1. FC Magdeburg die Fortuna aus Düsseldorf zum Saisonstart. Doch was hat sich beim FCM-Gegner im Sommer getan, wie ist die Stimmung im Verein und wer wird die Partie verpassen? Die Antworten findet ihr im Volksstimme-Gegnercheck.

Magdeburg - Am Sonnabend (20.30 Uhr) startet der 1. FC Magdeburg in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt gastiert mit Fortuna Düsseldorf gleich ein vermeintliches Topteam in der MDCC-Arena. Doch in der Vorbereitung lief bei den Fortunen längst nicht alles glatt. Zuletzt war etwas Unruhe im Verein. Wie hat sich der Kader im Sommer verändert? Wie ist die Stimmung? Wie steht es um die personelle Lage? Das erfahrt ihr im Volksstimme-Gegnercheck.