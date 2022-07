Der Gegner des 1. FC Magdeburg im Check: Karlsruher SC

Am zweiten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison reist der 1. FC Magdeburg zum Karlsruher SC. Was hat sich beim FCM-Gegner im Sommer getan, wie ist die Stimmung im Verein und wer wird die Partie verpassen? Die Antworten im Volksstimme-Gegnercheck.

Magdeburg - Am Wochenende geht es für den 1. FC Magdeburg zum ersten Mal in der neuen Saison auf weite Reise. Zum zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gastiert die Mannschaft von Christian Titz am Sonntag (24. Juli, 13.30 Uhr) beim Karlsruher SC. Die Badener haben eine bescheidene Vorbereitung hinter sich und ihren Auftakt gehörig in den Sand gesetzt.