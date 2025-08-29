Es war Otmar Schork ein Anliegen, die unglaublichen Vorkommnisse am Donnerstag rund um den 1. FC Magdeburg aus seiner Perspektive einzuordnen. Genau das hat er nun getan. Wir ordnen es im Nachgang ein.

So geht FCM-Sportchef Schork mit dem Email-Vorfall um

Eine Situation wie in diesen Tagen hat Otmar Schork vom 1. FC Magdeburg auch noch nicht erlebt.

Magdeburg – Auch am Tag danach fühlten sich die Ereignisse rund um das geleakte Mail-Foto für alle Beteiligten und Außenstehenden unwirklich, ja unglaublich an. Es festigte sich der bestehende Eindruck: Es handelte sich um einen im Profifußball wohl einmaligen Vorgang.