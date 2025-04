Magdeburg - Einige Profis, die in der vergangenen Woche fit waren, fehlten beim Training des 1. FC Magdeburg am Dienstag. Doch ein Grund zur Sorge ist das keineswegs. Denn dass neben den Langzeitverletzungen zahlreiche weitere Blau-Weißen nicht an der Einheit teilnahmen, lag weder an Blessuren noch Erkrankungen.

Es gab einen anderen Grund. Und zwar empfängt das U-23-Team des Clubs am Dienstagabend den Ludwigsfelder FC in der Oberliga. Der Anstoß erfolgt um 17.45 Uhr. Und der Blick auf die Aufstellung verrät: Noah Kruth, Magnus Baars, Tarek Chahed, Eldin Dzogovic sowie Jason Ceka stehen bei dem Spiel in der Startelf. Logischerweise sollten sie dann nicht noch am Nachmittag eine Einheit absolvieren.

Stammkraft Daniel Heber und Youngster Dariusz Stalmach standen indes auch nicht auf dem Rasen beim Training. Der Grund hierfür ist laut Blau-Weiß Belastungssteuerung. Reinschnuppern durften hingegen der schnelle Angreifer Marvin Kadner (18) und der zentrale Mittelfeldspieler Benan Hamidović (19). Beide überzeugen in dieser Saison bis dato mit guten Leistungen bei der U-19-Mannschaft.