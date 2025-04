FCM hat keinen Druck in der (vielleicht) entscheidenden Woche

Baris Atik (hier links im Duell mit Lauterns Jean Zimmer) und Co. liegen aktuell drei Zähler hinter dem FCK.

Magdeburg - Unbestritten: Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga wird auch nach dem kommenden Wochenende packend und sicher auch dramatisch bleiben. Aber ebenso klar erscheint: Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ist für den 1. FC Magdeburg ein wegweisendes – vielleicht gar das entscheidende hinsichtlich der Frage, ob der Schritt ins Oberhaus gelingen kann. Mit einer Niederlage würden die Blau-Weißen an Boden verlieren zur Aufstiegszone. Schließlich hätten die drittplatzierten Lauterer dann sechs Punkte Vorsprung auf den FCM.