Stark aufspielende Magdeburger holen durch ein 3:0 gegen Schalke 04 wichtige Punkte. Die desolaten Gäste sind hingegen wohl am Tiefpunkt der Saison angekommen.

Deshalb hat der FCM die Schalker so zerlegt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Tatsächlich wurden am Samstagabend in der MDCC-Arena Parallelen offenbar. Parallelen zum Hinspiel im September nämlich, als Zweitligist 1. FC Magdeburg beim FC Schalke 04 mit 3:4 verlor. Und die Parallele war nicht allein darin zu finden, dass auch das Rückspiel als abendliches Highlight unter Flutlicht angesetzt wurde. Nein, darüber hinaus führte Blau-Weiß wie damals mit 2:0, und erneut trug sich Silas Gnaka – wahrlich nicht als Goalgetter bekannt – in die Schützenliste ein. Doch es gab eben auch einen entscheidenden Unterschied.