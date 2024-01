Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am Dienstagabend dieser Woche hat sich FCM-Sportchef Otmar Schork mit Thomas Helmer auf AMO-Bühne ausgetauscht. Der ehemalige Nationalspieler und jetzige Moderator Helmer reist derzeit nämlich mit der an die TV-Sendung angelehnten Show „Doppelpass“ durch die Republik und gastierte in der Elbestadt. Auch nach der Veranstaltung lässt sich feststellen: Die Idee, möglichst noch bis zum Ende des Transferfensters am Donnerstag (18 Uhr) tätig zu werden, haben sie beim 1. FC Magdeburg nicht verworfen. Die Fans können auf eine Last-Minute-Verstärkung für den Sturm hoffen.