Am Freitagabend trifft Kai Brünker im DFB-Pokal mit dem 1. FC Saarbrücken erstmals seit seinem Abschied vor zwei Jahren wieder auf den 1. FC Magdeburg. Die Volksstimme hat im Vorfeld dieses besonderen Spiels mit ihm gesprochen.

Ex-FCM-Angreifer Kai Brünker blüht beim 1. FC Saarbrücken als Torjäger auf. Vor allem im DFB-Pokal wurde er mehrfach zum Helden.

Magdeburg - Am Abend des 15. Juni klingelten bei Tobias Müller und Baris Atik zeitgleich die Telefone. Am anderen Ende der Leitung hatte jemand Redebedarf. Es war Kai Brünker, ehemaliger Aufstiegs-Sturmtank des 1. FC Magdeburg – und kommender Gegner der Elbestädter in der ersten Runde des DFB-Pokals (Freitag, 18 Uhr, Sky).