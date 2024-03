Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der frühere FCM-Angreifer Felix Lohkemper wird weiter von Rückenproblemen geplagt. Aus diesem Grund muss der 1. FC Nürnberg an diesem Sonnabend in Magdeburg (20.30 Uhr/Sky und Sport1) auf den Stürmer verzichten. „Durch sein Fehlen ist das Spiel schon zu unseren Gunsten gelaufen. Es war die Hauptsorge, wie wir uns auf Lohkemper einstellen“, witzelt Christian Titz. Und der Trainer der Blau-Weißen scherzt aus gutem Grund: Schließlich hatte der 29-Jährige in der Hinrunde (1:0) gegen seinen Ex-Verein entscheidend eingenetzt und in der Rückserie der Vorsaison sogar doppelt getroffen (2:2).