Der 1. FC Magdeburg hat in Karlsruhe zwar abermals verloren, aber doch etwas Wertvolles mitgenommen. Etwas, das den Blau-Weißen bei der wichtigen Partie gegen Elversberg helfen kann.

Trotz der Pleite steht der FCM in Karlsruhe nicht komplett mit leeren Händen da

Die mitgereisten Anhänger munterten die Spieler des 1. FC Magdeburg auf.

Karlsruhe/DUR - Baris Atik versuchte, sich nach seiner vergebenen Großchance unter dem Werbebanner auf dem Boden zu verbuddeln. Allen Spielern des 1. FC Magdeburg war Fassungslosigkeit anzusehen, als Dariusz Stalmach eine andere Riesen-Gelegenheit liegen ließ.