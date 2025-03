Dieser Unterschied fiel nach der FCM-Partie in Hannover zwischen beiden Fanlagern auf

Hannover - Nicht nur der 1. FC Magdeburg, sondern auch Hannover 96 hat durch das torlose Unentschieden im direkten Duell am Sonntag nun 43 Punkte auf dem Konto. Auffällig auch, dass es für die beiden Teams jeweils das zehnte Remis in dieser Zweitliga-Saison war. Es gibt also gewisse Parallelen zwischen beiden Aufstiegskandidaten. Es ließ sich nach der Begegnung allerdings auch ein wesentlicher Unterschied beobachten.