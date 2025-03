Livan Burcu (hier links im Duell mit Monju Momuluh) und Co. kehren mit einem Punkt die Heimreise an.

Hannover - Der 1. FC Magdeburg hat in der ersten Zweitliga-Partie nach der Länderspielpause einen Punkt geholt. So endete das umkämpfte Topduell bei Hannover 96 0:0. Die erste Halbzeit des Topspiels war recht ereignislos verlaufen und daran änderte sich im von der Spannung lebenden Durchgang zwei nicht viel. Beide Teams hatten vor offiziell 42.500 Zuschauern Chancen, das Tor des Tages zu erzielen. Nach dem Remis steht das Team von Trainer Christian Titz bei 43 Zählern.

Im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen den Hamburger SV vor der Länderspielpause veränderte sich die Startelf der Titz-Mannschaft auf zwei Positionen: Der im Duell mit dem HSV gesperrte Innenverteidiger Daniel Heber kehrte zurück in die Anfangsformation, Tobias Müller nahm dafür auf der Bank Platz. Zudem erhielt Außenverteidiger Philipp Hercher den Vorzug gegenüber Samuel Loric.

Besser rein in die Partie kamen die druckvoll agierenden Hannover. Direkt in der Anfangsphase wurde es mehrfach brenzlig vor dem Kasten des FCM. In Minute sieben meldeten sich auch die Blau-Weißen an: Nach einem Ballverlust der 96er schloss Martijn Kaars im Sechszehner ab, Keeper Rob-Robert Zieler parierte. Danach kontrollierten die Sachsen-Anhalter die Begegnung, die Drangphase der Gastgeber war überstanden. Das Spiel plätscherte etwas vor sich hin.

Wenn Hannover Gefahr entwickelte, dann primär über Ecken, auch über Flanken. Die Elbestädter kreierten über ihre spielerische Dominanz und ihre feine Technik manch eine Szene. Zum Beispiel schoss Baris Atik, der es von außerhalb des Strafraums probierte, recht knapp vorbei (22.). Insgesamt hatten Torannäherungen Mitte des ersten Durchgangs Seltenheitswert. Dabei blieb es bis zum Halbzeitpfiff. Das Remis zur Pause ging in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel ging es mit einer Gelegenheit für Hannover weiter: Enzo Leopold schoss rüber (47.). Auf der Gegenseite hielt Zieler einen Versuch von Alexander Nollenberger im Strafraum (54.). Ansonsten geschah nicht sonderlich viel. Das Geschehen ähnlich zunächst dem vor der Halbzeit. Gleichwohl hatten beide Seiten vielversprechende Situationen. Es blieb jedoch häufig bei Ansätzen, was auch am guten Verteidigungsverhalten beider Teams lag.

In der 63. Minute ereignete sich die größte Chance: Phil Neumann schoss an die Latte, danach ging der Ball ins Aus. Danach blieb es beim gewohnten Bild, blieb es beim Abnutzungskampf. Magdeburg hatte unverändert viel die Kugel und vereinzelt Gelegenheit, aufpassen mussten die Gäste weiterhin insbesondere bei Ecken. Die Schlussphase gehörte den Gastgebern. Doch da sowohl sie als auch die Blau-Weißen in der Schlussphase den Lucky Punch verpassten, stand auch am Ende der Partie 0:0 auf der Anzeigetafel.