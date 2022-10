Duell beim Krisen-Klub: Mit welchem Gefühl der FCM nach Sandhausen fährt

Der SV Sandhausen befindet sich aktuell in einer ganz schwierigen Phase. Weil der Sportverein so angeschlagen ist, könnte er besonders gefährlich sein. Davor ist der 1. FC Magdeburg gewarnt.

Magdeburg - Sandhausens Trainer Alois Schwartz wirkte in der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den 1. FC Magdeburg ganz schön angespannt. Es überwog eine ernste Mine, nur kurz blitzte mal ein Lächeln durch. Im Gegensatz zu Magdeburgs Trainer Christian Titz. Dieser machte in der Pressekonferenz des FCM einen gelösten Eindruck, er lächelte viel. Wenig überraschend, denn Magdeburg steht vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht mehr so unter Druck wie zuletzt.