  4. FCM vs. Dynamo Dresden: Strategien für den Derby-Sieg im Elb-Clásico

vier Ansätze zum Glück So will der FCM im Elb-Clásico gegen Dynamo triumphieren 

Ein paar Tage müssen noch bis zum Flutlicht-Höhepunkt zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden vergehen. Bereits jetzt ist die Herangehensweise der Sachsen-Anhalter an das Ost-Duell klar zu erkennen. 

Aktualisiert: 20.01.2026, 17:31
Die Spieler des 1. FC Magdeburg um Maximilian Breunig möchten auch im Derby gegen Dynamo Dresden als jubelnder Sieger vom Platz gehen.
Die Spieler des 1. FC Magdeburg um Maximilian Breunig möchten auch im Derby gegen Dynamo Dresden als jubelnder Sieger vom Platz gehen. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Maximilian Breunig sammelte schon einiges an Derby-Erfahrung. Als Spieler von Greuther Fürth stand die heutige FCM-Leihgabe vielfach dem fränkischen Rivalen 1. FC Nürnberg gegenüber. „Ich weiß, was Derby heißt“, sagt der 25-Jährige. Jene Schlachten schlug er für das Kleeblatt im Jugendbereich.