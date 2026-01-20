Eil
vier Ansätze zum Glück So will der FCM im Elb-Clásico gegen Dynamo triumphieren
Ein paar Tage müssen noch bis zum Flutlicht-Höhepunkt zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden vergehen. Bereits jetzt ist die Herangehensweise der Sachsen-Anhalter an das Ost-Duell klar zu erkennen.
Magdeburg - Maximilian Breunig sammelte schon einiges an Derby-Erfahrung. Als Spieler von Greuther Fürth stand die heutige FCM-Leihgabe vielfach dem fränkischen Rivalen 1. FC Nürnberg gegenüber. „Ich weiß, was Derby heißt“, sagt der 25-Jährige. Jene Schlachten schlug er für das Kleeblatt im Jugendbereich.