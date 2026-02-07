weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
FCM mit Defensiver Fehlerkette So sieht Sander die Eckball-Probleme, Reimann-Patzer und Atik-Blackout

Individuelle Fehler und große Probleme bei Standards hätten den 1. FC Magdeburg bei Greuther Fürth fast noch den Sieg gekostet. Dominik Reimann war dabei oft mittendrin. 

Aktualisiert: 09.02.2026, 10:37
FCM-Trainer Petrik Sander herzt nach dem Sieg in Fürth seinen Keeper Dominik Reimann, der beim 5:4-Erfolg keine gute Figur gemacht hatte.
FCM-Trainer Petrik Sander herzt nach dem Sieg in Fürth seinen Keeper Dominik Reimann, der beim 5:4-Erfolg keine gute Figur gemacht hatte. (Foto: imago/Zink)

Fürth/Magdeburg - Offensiv zündete der 1. FC Magdeburg gegen die SpVgg Greuther Fürth beim 5:4-Sieg phasenweise ein Feuerwerk, defensiv hingegen brannte es im Kellerduell oft lichterloh bei Blau-Weiß. Im Fokus: Fürther Eckbälle und FCM-Keeper Dominik Reimann.