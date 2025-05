Magdeburg. - Den Wert eines Spielers erkennt man in seiner Gänze meistens erst dann, wenn er seiner Mannschaft nicht zur Verfügung steht. Im Falle von Magdeburgs Kreativ-Allrounder Mohammed El Hankouri war das in der laufenden Saison bereits zehn Mal der Fall. Gewonnen hat der FCM in der Abwesenheit des Marokkaners tatsächlich nur zwei Spiele, in vier dieser Partien gelang dem Club nicht mal ein Treffer. El Hankouri ist zweifelsfrei ein wichtiger Faktor - der am Sonnabend auswärts beim SC Paderborn (13 Uhr) ein unverhofftes Comeback feiern könnte.

