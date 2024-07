Magdeburg - Am Montagvormittag sprach nichts mehr für einen Verbleib von Daniel Elfadli beim 1. FC Magdeburg. Bei der Trainingseinheit des Clubs am Morgen wurde er nicht mehr gesichtet. Denn der Abräumer befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits am Stadion seines neuen Vereins – beim Hamburger SV.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.