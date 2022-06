„Endlich geschafft“: Wie Noah Kruth vom FCM neben dem Platz glänzt

Wesendorf - Noah Kruths Laune könnte in diesen Tagen nicht besser sein. Zum einen überzeugt der Torhüter des 1. FC Magdeburg zwischen den Pfosten mit starken Paraden. Doch auch abseits des Rasens wusste der 18-Jährige, der gleichzeitig der jüngste Spieler im Kader ist, zuletzt zu glänzen. Nämlich in seiner mündlichen Abiturprüfung. Genauer gesagt: vor der letzten Hürde zu seinem Abschluss. Kruth, der morgen Geburtstag feiert, schloss zum Thema „Globalisierung und Demokratie“ mit zwölf Punkten ab, was der Schulnote 2+ entspricht. Deshalb kam er entsprechend fröhlich zurück ins Trainingslager in Wesendorf.