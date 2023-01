Europapokalheld des FCM Jürgen Pommerenke feiert 70. Geburtstag

Magdeburg - Er hatte als Aktiver ein Zauberfüßchen, war der Freistoßspezialist der „goldenen FCM-Mannschaft“ in den 1970er Jahren. Im April 1974 gelang ihm im Halbfinal-Rückspiel im Europapokal gegen Sporting Lissabon (Endstand 2:1) das wichtige 1:0, nachdem er das Hinspiel am Tejo (1:1) gelbgesperrt noch verpasst hatte. Zwei Wochen später krönten sich Jürgen Pommerenke und der 1. FC Magdeburg mit dem Europapokal der Pokalsieger. Am Sonntag feiert der einstige Sunnyboy des DDR-Fußballs in seiner Wahlheimat Nettetal seinen 70. Geburtstag.

