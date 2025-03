Ehemaliges FCM-Oberhaupt Peter Fechner ist am Montag mit der zweithöchsten Ehrung des Bundeslandes bedacht worden.

Peter Fechner wurde am Montag geehrt.

Magdeburg. - Dem langjährigen Präsidenten des 1. FC Magdeburg, Peter Fechner, wurde am Montag eine besondere Ehre zuteil. Aus den Händen von Oberbürgermeisterin Simone Borris erhielt der 70-Jährige die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt für sein ehrenamtliches Engagement. Fechner habe „dazu beigetragen, dass der FCM wieder zu einer Identifikationsfigur geworden ist“, erklärte Borris in ihrer Laudatio. Die Ehrung, die in Anwesenheit zahlreicher Unterstützer, Freunde und Wegbegleiter Fechners im Magdeburger Rathaus durchgeführt wurde, erfolgte im Auftrag von Ministerpräsident Reiner Haseloff.