Baris Atik spielte eine herausragende Partie und legte ein Tor auf beim Sieg seines 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden.

Magdeburg/Dresden/DUR - Am 2. Spieltag fand das bei vielen heiß ersehnte "Elb-Clasico" zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden statt. Vor ausverkauftem Haus duellierten sich die beiden Ost-Giganten im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion.

Der 1. FCM ging mit unveränderter Startaufstellung in die Partie. Ein wenig überraschend setzte FCM-Cheftrainer Markus Fielder in der Startelf auf Andi Hoti, der zuletzt nicht nur in Dresden gespielt hat, sondern auch heiß von der Dynamo umworben wurde. Ebenfalls im Spieltagskader, aber zunächst auf der Bank: Neuzugang Rayan Ghrieb.

Viel passierte in den ersten 25 Minuten des Spiels nicht. Die besten Chancen hatten Baris Atik, dessen Torschuss zu schwach war, und Laurin Ulrich in der 21. Minute - hier fehlten nur Zentimeter, die der Neuzugang frei vor dem Tor stehend am Ball vorbeitrat.

FCM - SGD: Wilde Schlussphase der ersten Halbzeit

Nach rund 28 Minuten traf der Gast. Ein Eckball von Atik wurde im Dynamo-Strafraum von Laurin Ulrich leicht abgefälscht und landete auf dem Kopf von Jean Hugonet, der den Ball gedankenschnell zum 0:1 ins Tor nickte.

Kurz vor dem Pausenpfiff glich Dresden aus. Eine Flanke auf Nils Fröling war zu ungenau. Im Nachsetzen kam der Dresdener an den Ball, passte auf Sascha Risch, der den Ball unkontrolliert Richtung Dominik Reimann trat. Der FCM-Keeper ließ den Ball nach vorne prallen, wo Christoph Daferner lauerte und zum 1:1 einschob (44.).

Nur Sekunden später erhöhte der 1. FC Magdeburg. Ulrich trieb die Kugel nach vorne und fand Atik auf links. Der Spielmacher zog von der Strafraumkante ab, wurde von Lars Bünning abgefälscht. Martijn Kaars lupfte den Abpraller gekonnt über den SGD-Torwart ins Netz (45+1).

FCM: Chancenwucher in Dresden

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff flankte Alexander Nollenberger in den Dresdener Fünfmeterraum. Der herbeigeilte Kaars flog denkbar knapp mit gestrecktem Bein am Ball vorbei. Vertane Chance der Magdeburger.

Der Vorsprung war nur hauchzart, Dynamo drückte auf den Ausgleich. Gekontert wurde aber beim FCM. Nollenberger passte auf Kaars. Der Niederländer versuchte im Eins-gegen-eins SGD-Torwart Tim Schreiber zu umkurven - was ihm jedoch nicht gelang (64.), der Keeper griff zu und entschärfte die Situation.

In der 74. Minute drückte Kaars eine scharf geschlagene Flanke vom eingewechselten Philipp Hercher über die Torlinie. Der Jubel war groß, doch das Tor zählte nicht: Kaars stand wohl im Abseits. - eine Millimeterentscheidung.

Und damit endete das Elb-Clasico mit 1:2. Der 1. FCM gewann das erste Mal seit 25 Jahren ein Pflichtspiel in Dresden.