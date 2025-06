Das 10:0 gegen den SV Dessau 05 sei ein guter erster Schritt, resümiert Magdeburgs Cheftrainer Markus Fiedler. Anzeichen der Spielphilosophie vom neuen Coach zeigten sich beim Test am Sonnabend.

Testspiel in Dessau

Markus Fiedler zeigte sich beim Testspiel gegen den SV Dessau sehr aktiv an der Seitenlinie.

Dessau – Auf ein 11:0 beim Burger BC folgte am Sonnabend ein 10:0 beim SV Dessau 05. Der Aufgalopp in die Saison vom 1. FC Magdeburg hätte wahrlich schlechter laufen können. Doch ist das alles nur der Auftakt – noch haben die Spieler die neue Spielidee vom taufrischen FCM-Trainer Markus Fiedler nicht vollends in Fleisch und Blut übernommen, wie sie selbst zugeben.