  4. 1. FC Magdeburg muss die Rückkehr der Defensiv-Blackouts auf Schalke teuer bezahlen

Der 1. FC Magdeburg hat gegen Schalke 04 alles versucht, sogar drei Tore geschossen. Dass es trotzdem nicht zu Punkten reichte, lag an einer Abwehr-Leistung, die weit weg von Zweitliga-Niveau war.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 22.02.2026, 13:55
Handspiel ohne Not: Philipp Hercher erweist dem 1. FC Magdeburg mit einem bösen Aussetzer einen echten Bärendienst.
Handspiel ohne Not: Philipp Hercher erweist dem 1. FC Magdeburg mit einem bösen Aussetzer einen echten Bärendienst. (Foto: IMAGO/pepphoto)

Gelsenkirchen - Der 1. FC Magdeburg hätte es sich am späten Samstagabend leicht machen können in seiner Analyse. Eine 3:5 (1:2)-Niederlage bei Spitzenreiter Schalke 04 ist schließlich keine Schande. Und bei der neuen offensiven Qualität der Gelsenkirchener auch nicht wirklich überraschend.