"machen unseren Job nicht und kriegen in die Fresse" Unerklärbare Defensiv-Blackouts brechen dem FCM auf Schalke das Genick
Der 1. FC Magdeburg hat gegen Schalke 04 alles versucht, sogar drei Tore geschossen. Dass es trotzdem nicht zu Punkten reichte, lag an einer Abwehr-Leistung, die weit weg von Zweitliga-Niveau war.
Aktualisiert: 22.02.2026, 13:55
Gelsenkirchen - Der 1. FC Magdeburg hätte es sich am späten Samstagabend leicht machen können in seiner Analyse. Eine 3:5 (1:2)-Niederlage bei Spitzenreiter Schalke 04 ist schließlich keine Schande. Und bei der neuen offensiven Qualität der Gelsenkirchener auch nicht wirklich überraschend.