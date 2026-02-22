weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Zukowski trifft Dzeko: FCM-Torjäger möchte nicht wie der Schalke-Star sein

Nach Wettschießen auf Schalke FCM-Torjäger Zukowski "will nicht wie Dzeko sein"

Dass die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg zu einem Acht-Tore-Spektakel wurde, lag vor allem an den Torjägern der beiden Teams. Mateusz Zukowski war sogar den Tick effizienter als Edin Dzeko.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 22.02.2026, 01:31
Mateusz Zukowski bewies auch gegen eine der besten Defensivreihen der Liga seine Extraklasse.
Mateusz Zukowski bewies auch gegen eine der besten Defensivreihen der Liga seine Extraklasse. (Foto: IMAGO/Maximilian Koch)

Gelsenkirchen - Ihr Spiel: Unnachahmlich. Ihr sportlicher Wert: Kaum zu beziffern. Ihre Zahlen: Beeindruckend. Das Zweitliga-Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg war auch das Duell der beiden aktuell wohl spektakulärsten Angreifer des Unterhauses.