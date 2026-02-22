Stimmen zur Pleite auf Schalke FCM-Trainer Sander verärgert über "besondere Ideen" seiner Hintermannschaft
Nach dem nervenaufreibenden 3:5 auf Schalke war der Frust beim 1. FC Magdeburg groß. Vor allem die Defensiv-Leistung sorgte für Ratlosigkeit. Königsblau hingegen war fast schon in Aufstiegsstimmung.
Aktualisiert: 22.02.2026, 02:09
Gelsenkirchen - Der 1. FC Magdeburg stolpert beim 3:5 (1:2) gegen den FC Schalke 04 einmal mehr über seine individuellen Aussetzer. Die Stimmen zum Spiel fielen entsprechend selbstkritisch aus.