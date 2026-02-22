weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Schalke 04 - 1. FC Magdeburg: Die Stimmen zum Spiel

Stimmen zur Pleite auf Schalke FCM-Trainer Sander verärgert über "besondere Ideen" seiner Hintermannschaft

Nach dem nervenaufreibenden 3:5 auf Schalke war der Frust beim 1. FC Magdeburg groß. Vor allem die Defensiv-Leistung sorgte für Ratlosigkeit. Königsblau hingegen war fast schon in Aufstiegsstimmung.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 22.02.2026, 02:09
Vor dem Spiel noch bester Laune: FCM-Trainer Petrik Sander (l.) und Schalke-Coach Miron Muslic.
Vor dem Spiel noch bester Laune: FCM-Trainer Petrik Sander (l.) und Schalke-Coach Miron Muslic. (Foto: IMAGO/HMB-Media)

Gelsenkirchen - Der 1. FC Magdeburg stolpert beim 3:5 (1:2) gegen den FC Schalke 04 einmal mehr über seine individuellen Aussetzer. Die Stimmen zum Spiel fielen entsprechend selbstkritisch aus.