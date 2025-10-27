Der 1. FC Magdeburg präsentierte sich jüngst auf mehreren Ebenen exakt so, wie es ein Team im Keller tun muss. Dieses Verhalten braucht es unbedingt auch im weiteren Wochenverlauf.

Tobias Müller und Co. vom 1. FC Magdeburg müssen an das Auftreten in Darmstadt und Münster anküpfen.

Magdeburg - Auch Kapitän Dominik Reimann war nach dem Befreiungsschlag gegen Preußen Münster regelrecht geflutet mit schönen Emotionen. Doch ein kaltes Hopfengetränk wollte sich der Keeper des 1. FC Magdeburg nach dem 2:0-Sieg nicht genehmigen. „Wir spielen ja in drei Tagen wieder. Deshalb ist es schwer, was zu trinken“, betonte der Spielführer, aber ergänzte: „Das wird dann – je nachdem wie die Woche noch verläuft – nachgeholt.“