In den vergangenen Monaten hatte sich Kai Brünker (l.) mehrfach auf Instagram zu seinem Vater geäußert. Auch an diesem Freitag verfasste er einige Zeilen.

Magdeburg - Dirk Brünker, der Vater von FCM-Profi Kai Brünker, ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Dies teilte die Polizei Konstanz am Freitagnachmittag nach der Obduktion mit. Am Abend äußerte sich Kai Brünker dann ausführlich in einem Beitrag auf Instagram.

Der Fußballer bedankte sich dabei im Namen der Familie für all die Unterstützung in den vergangenen Monaten – unter anderem bei der unnachgiebigen Suche. Zudem schrieb der Magdeburger Stürmer: „Endlich haben wir unseren Papa, Ehemann und Opa zurück.“ Und er richtete sich in dem Beitrag auch direkt an seinen Vater: „Papa, du hast mich zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin! Ich bin dir für alles dankbar.“

„Unsere Gedanken sind bei Kai und seiner Familie“

In den Kommentaren zu dem Beitrag brachten viele Instagram-Nutzer ihr Beileid zum Ausdruck – auch reichlich Teamkollegen vom 1. FC Magdeburg wie Kapitän Amara Condé. Unzählige Anhänger des Clubs und der Verein selbst bekundeten in den sozialen Medien ebenfalls ihre große Anteilnahme.

Ein Fan der Blau-Weißen schrieb zum Beispiel: „Es fällt jedem schwer, in Worte zu fassen, was Kai durchmachen muss.“ Ein anderer Anhänger verdeutlichte: „Unsere Gedanken sind bei Kai und seiner Familie.“ Der 28-jährige Angreifer des Zweitligisten verbringt diese so schwere Zeit bei seiner Familie in Villingen.

