Der 1. FC Magdeburg kassiert die dritte Heimpleite in Serie, während Bielefeld seinen ersten Auswärtssieg seit einer gefühlten Ewigkeit feiert. Der Teufel steckt in den Details – in den wesentlichen.

Magdeburg - Die Arminen aus Bielefeld wussten gar nicht mehr, wie sich ein Sieg in der Fremde anfühlt. Ihre Negativserie von neun erfolglosen Auswärtsspielen sorgte beim 1. FC Magdeburg für die Hoffnung, im eigenen Stadion endlich wieder einen Dreier zu holen. Stattdessen aber hat Blau-Weiß im Duell Heimschwäche gegen Auswärtskrise zurecht 0:2 (0:1) verloren. Karnevalsmusik ertönte nach der Zweitliga-Begegnung deshalb nur aus der Gästekabine.