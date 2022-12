FCM: Atik gibt die Richtung für die kommenden Wochen vor

Magdeburg - Im Test des 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau (2:3) zeigte sich einmal mehr, was Baris Atik für den Club so wichtig macht – also neben seinen spielerischen Qualitäten. Nämlich wie er das Team in Begegnungen anführt. Dies ist in jeder Ligapartie zu beobachten, aber am Mittwoch war es besonders gut zu hören. Denn es hatten sich zwar 450 Fans für einen Besuch des Ostduells an der MDCC-Arena entschieden, aber doch ging es natürlich weitaus ruhiger zu als bei einem Ligaspiel.