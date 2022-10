FCM-Aufstellung: Cristiano Piccini und Leon Bell Bell fehlen in Sandhausen

Sandhausen - An diesem Sonntag ist der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen zu Gast (13.30 Uhr/Sky). Beim Blick auf den Spieltags-Kader des FCM überrascht zweierlei: Leon Bell Bell und Cristiano Piccini fehlen im Aufgebot. Bell Bell, der beim jüngsten 1:0-Heimsieg gegen Regensburg in der Startelf stand, fällt mit einer Erkältung aus. Herbert Bockhorn rückt für den erkrankten Außenverteidiger in die Startformation. Dies ist die einzige Veränderung im Vergleich zur Vorwoche. Der italienische Innenverteidiger Piccini befand sich nach Adduktorenproblemen zuletzt wieder im Mannschaftstraining, ist allerdings noch nicht fit genug für den Kader.