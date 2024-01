Magdeburgs Coach Titz kann am Sonntag in Baunschweig womöglich wieder mit gelerntem Mittelstürmer spielen lassen. Sein Gegenüber Scherning holt aus der Eintracht derweil deutlich mehr raus als Vorgänger Härtel.

Magdeburg - Luc Castaignos genießt es, nach einem Magen-Darm-Infekt wieder auf dem Rasen zu stehen. Während einer Trainingspause am Donnerstag trickste der Stürmer des 1. FC Magdeburg in einem Moment mit dem Ball. In einem anderen scherzte er mit Offensivkollege Xavier Amaechi, der nach Handbruch ebenfalls mittrainierte.

Das FCM-Training vor dem Spiel gegen Braunschweig. (Kamera: Yannik Sammert, Schnitt: Torsten Grundmann)

Castaignos und Schuler sind beim FCM wieder im Training

Luca Schuler, der zweite Neuner, nahm nach Erkrankung und Zerrung zeitweise teil. Endlich sind Luc und Luca also zurück, werden sich Trainer Christian Titz und Co. freuen.

Eintracht Braunschweig freut sich indes, im Angriff auf den brandgefährlichen Rayan Philippe setzen zu können. Der 23-Jährige lässt sich zwar auf der Torschützenliste in der 2. Liga nicht in der oberen Region finden. Doch der im Juli aus Luxemburg gekommene Stürmer ist in Bestform.

Braunschweig in Form: Schwere Aufgabe für FCM

Bei der jüngsten Serie von drei Siegen des FCM-Gastgebers am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) glänzte er mit drei Treffern und drei Assists – seinen ersten Torbeteiligungen in dieser Saison überhaupt. „Rayan ist ein Spieler, der die letzte Linie des Gegners bedroht“, schwärmt Coach Daniel Scherning.

Tatsächlich steht der Franzose sinnbildlich für den Höhenflug der Niedersachsen. Denn es gibt eine Parallele zwischen ihm und dem Verein: Nach einem schweren Halbjahr läuft es nun. Mit den neun Zählern zuletzt holte das Team mehr Punkte als in 15 Partien zuvor.

Dass sich der BTSV inzwischen nicht mehr auf einem direkten Abstiegsrang befindet, hätten viele Beobachter nicht für realistisch gehalten. Der am 7. November eingestellte Scherning allerdings schon: „Viele Dinge, die mir wichtig sind, habe ich hier als möglich angesehen.“

Braunschweiger Spieler präsentieren sich wie ausgewechselt

Mit dem von Mainz ausgeliehenen Mittelfeldmann Niklas Tauer stieß in diesem Winter bisher nur ein Neuzugang dazu. Heißt: Der Kader ist fast derselbe wie in der Hinrunde – und spielt dennoch wie ausgewechselt.

Der erst als Fehleinkauf abgestempelte Philippe lässt sich dafür eben exemplarisch nennen. Ein weiteres Beispiel ist der vom Flügelstürmer zum Achter umfunktionierte Fabio Kaufmann, der sagt: „Jetzt spielt jeder auf der für ihn besten Position.“

Auf dem Weg der Besserung: FCM-Stürmer Luca Schuler (links, hier mit Daniel Elfadli). Foto: Eroll Popova

Auffällig ist, wie der Aufschwung mit Scherning verbunden ist, der sich seit Amtsantritt über zwölf Punkte in sechs Ligapartien freuen konnte. Anders als Vorgänger Jens Härtel fokussiert er sich nicht vordergründig auf die Abwehrarbeit, sondern gleichermaßen auch auf das Spiel mit dem Ball. „Ich hatte vom ersten Moment an eine Idee, die zur Mannschaft passt. Deshalb habe ich mich auch für die Aufgabe entschieden“, erklärt der 40-Jährige.

Kann Bockhorn für den FCM auflaufen?

Härtel, der von 2014 bis 2018 den FCM trainierte, war noch am Spielermaterial verzweifelt. Weil der Elf die Qualität abgesprochen wurde, musste auch Sportchef Peter Vollmann gehen. Doch jetzt zeigt sich, was im Team steckt. Mit einem Sieg am Sonntag könnte Braunschweig den Rückstand auf den Club auf drei Zähler verringern. Was Blau-Weiß unbedingt verhindern will.

An der Magdeburger Einheit am Donnerstag nahm Herbert Bockhorn übrigens nicht teil. Der Außenverteidiger arbeitete individuell. Im Training am Vortag hatten ihn Fußschmerzen geplagt, doch er konnte weitermachen.

Sollte Bockhorn nun ausfallen, würde wohl Allrounder Mohammed El Hankouri seinen Platz übernehmen. Schließlich wird dieser nicht mehr unbedingt in der Spitze gebraucht – ein Startelf-Comeback von Castaignos in Braunschweig ist nämlich möglich.